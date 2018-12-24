Трамп окончательно определился с армией США в Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на американского военного представителя.

"Исполнительный указ по Сирии был подписан", - заявил официальный представитель Пентагона.

При этом собеседник агентства отказался раскрыть какие-либо подробности.

Ранее Трамп заявил, что Турция уничтожит оставшихся боевиков "Исламского государства" в Сирии после того, как США выведут свои войска из этой страны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в в Европе жестко раскритиковали решение Трампа по Сирии.