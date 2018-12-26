Появились подробности гибели украинского военного на Донбассе

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среда, 26 декабря 2018, 17:44
Фото: ЛМН

28-летний украинский военнослужащий Евгений Тоненьков умер во вторник, 25 декабря из-за серьезного ранения в голову, причиненного пулей вражеского снайпера.

Об этом сообщает ЛМН.

"С передовой в больницу - 46 километров. Дорога такая разбитая, что должны были три раза делать пересадку. Сначала Евгения везли газоном, потом одной скорой, потом другой, потом реанимобилем. Парня довезли в больницу живым. И он потерял много крови", - пишет издание.

Евгений Тоненьков родился в 1990 году в Мариуполе. Вместе с женой, Марьяной служил в составе 109-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Ранее был бойцом батальона "Донбасс".

Марьяна живет в Роздоле Николаевского района, поселок называют также Старый Раздел. Работала фельдшером на скорой. Когда в Украине началась война, вызвалась помогать раненым на фронте. Там и познакомилась с Евгением. Молодожены поселились в Старом Роздоле. Имеют трехлетнего сына Александра.

"За мальчиком ухаживает бабушка, потому что Марьяна и Евгений постоянно на службе. Последние три месяца жили в блиндаже на передовой. Замечательные люди, хорошая семья, настоящие патриоты своей земли. Евгений русскоязычный, но в Старом Роздоле всегда старался говорить на украинском. И сына ко всему украинскому приучал", - добавляет ЛМН.

Захоронение Евгения Тоненькова состоится в пятницу, 28 декабря, в поселке Раздел Николаевского района. Чин похорон начнется в 12.00.

Как сообщал "Апостроф", за сутки 25 декабря оккупационные войска на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня, также один украинский боец получил ранение.

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