Журналист раскрыл новые детали скандала с элитным жильем для СБУ в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины получили квартиры в элитном жилом комплексе, а застройщик, который в нарушение проекта достроил пять этажей, заявил о вымогательстве со стороны СБУ.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Впечатляющее и очень важное расследование Максим Опанасенко о служебной квартире, которую приватизировал заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, на самом деле, трудно назвать коррупцией. Генерал получил 100-метровую квартиру, ну, служил ведь много лет, и хотя приватизировать надо в конце беспорочной службы, на мой взгляд, но закон разрешает и такое. Но это дело вскрыло самое несомненное правонарушение и вероятную коррупцию, за которые застройщику и его "крыше", в случае проведения объективного расследования когда-нибудь в будущем, придется отвечать вместе с теми сотрудниками СБУ, которые санкционировали проект. Дело "Джек хауса" - это одна из типичных схем при строительстве жилья в центре Киева, где грубейшие нарушения при строительстве являются составной частью теневых договоренностей между силовиками и застройщиками", - написал он.

По его словам, СБУ получила землю для строительства жилья в центре Киева на бульваре Леси Украинки. А землю решили передать застройщику "Познякижилбуд", владельцем которых является семья Мхитарянов.

"По проекту решили строить шикарный элитный жилой комплекс, в котором для СБУ по итогу выделили 24 квартиры. Зачем квартиры для сотрудников СБУ в элитном ЖК, где высокая стоимость обслуживания квартиры, и если тот же "Познякижилбуд" строит большое количество жилья в спальных районах Киева, недалеко от метро, где можно получить за ту же цену две квартиры с той же площадью? Оказывается, элитные квартиры нужны для заселения генеральской элиты. И заместитель главы СБУ Виктор Кононенко также получил квартиру в ЖК, мгновенно ее приватизировал, а его богатая теща из Черкасс купила в этом ЖК место на паркинге", - отметил журналист.

Также он подчеркнул, что прозрачная схема упростила бы дело.

"Я лично не против, чтобы генералы получали квартиры от государства, но все-таки здесь нужна была бы прозрачность и информация хотя бы для личного состава спецслужбы, как получить такую квартиру и себе? Ведь в СБУ огромное количество безквартирных офицеров, эти люди тоже много лет служат и должны понимать, что с ними поступят по-честному, без коррупции, и что другим офицерам также будут предоставлять квартиры в таких же роскошных условиях", - написал Бутусов.

Он объяснил все правонарушения в этом деле.

"Сейчас Генеральная прокуратура ведет уголовное дело о незаконном нарушении проекта строительства ЖК "Джек хаус" и незаконном введении в эксплуатацию этого дома, куда так быстро вселились руководители СБУ. Дело в том, что "Джек хаус" по данным следствия на пять этажей выше, чем предусмотрено проектом. То есть руководство СБУ согласовало проект и получило квартиры в доме, который построен с очевидными нарушениями, и несомненно, будучи участниками проекта строительства, руководители СБУ также несут ответственность за это деяние. Генералы препочитают получить и приватизировать квартиры в доме, и и легализуют дом, в котором они на самом деле они должны были бы начинать не вселение, а уголовное расследование. Дом на земле СБУ строится с нарушениями, на которые намеренно закрывает глаза СБУ", - заявил Юрий Бутусов.

Он назвал имена тех, кто причастен к махинации.

"Обращает внимание, что управление архитектуры и строительства Киева, которое контролирует "смотрящий" Юрий Горовой, а также киевское отделение Государственной архитектурно-строительной инспекции выдали разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию объекта. Представьте себе - можно ли не заметить, что в доме на ПЯТЬ этажей больше положенного?! Конечно, можно, ведь эти пять этажей - самая дорогая часть дома, и наверняка квартиры там предоставлены тем людям, которые как раз и отвечают при мэре Кличко и в Госстройархинспекции за решения при строительстве и вводе в эксплуатацию. Мафия в Киеве полностью взяла в свои руки все разрешения на строительство, и готова закрыть глаза на все", - написал журналист.



По словам Бутусова, отношения владельца "Познякижилбуд" и группы компаний Taryan Артура Мхитаряна весьма специфические.

"Несмотря на тесное сотрудничество в проекте ЖК "Джек хаус", по другому проекту - жилому комплексу Taryan Towers по улице Иоанна Павла Второго 12, Артур Мхитарян выступил с беспрецедентными обвинениями в вымогательстве со стороны СБУ. Судя по словам Мхитаряна, СБУ совместно с Министерством культуры решили выбить крупную сумму денег", - отметил представитель СМИ.

Бтусов рассказал подробней и о Артуре Мхитаряне.

"Несмотря на громкие заявления, по данным источников "Цензор.Нет" в ГПУ, Артур Мхитарян отказался давать показания, кто конкретно и какие конкретно сотрудники СБУ и Минкультуры вымогали у него взятку за разрешение на строительство. Это значит, что после переговоров с вымогателями Мхитарян решил не обострять конфликт и договориться. А значит, существует высокая вероятность, что в Taryan Towers появятся дополнительные и непредусмотренные проектом этажи, чтобы снова взять в долю чиновников", - написал журналист.

Также он подчеркнул о потребности в расследовании дела.

"Надеюсь, Генеральная прокуратура будет проводить расследование интенсивно и ответственно, и завершится оно справедливым приговором: то есть сносом незаконно возведенных этажей "Джек хауса", и привлечением к уголовной ответственности должностных лиц СБУ, которые дали согласие на такой дом. И еще - не хотелось бы, чтобы в домах "Познякижилбуда" появились прокурорские квартиры, а дело случайно заглохло. Для того необходим резонанс, потому что договорняки силовиков и разрешителей в Киеве - обычная практика, которую надо постепенно ломать хотя бы информационно", - подытожил Бутусов.

Как сообщал "Апостроф", 6 ноября силовики провели обыски в офисе экс-заместительницы мэра Киева Ирэны Кильчицкой и квартире Елены Бережной, матери погибшего бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной. А в аннексированном Россией Крыму местные "силовики" устроили обыски на заседании общественной организации "Крымская солидарность".