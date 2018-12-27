РУС. | УКР.

четверг, 27 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 декабря

13:36
В Минфине рассказали, как программа BEPS поможет уменьшить вывод капитала из Украины
13:29
Реинтеграция Крыма: Кабмин принял важное решение
13:29
В Украине раскрыли сеть шпионов и боевиков Кремля: видео
13:28
Украинцев предупредили о новой неприятности из-за непогоды
13:25
Звезда "Орла и Решки" изменилась до неузнаваемости
13:21
Американский экстремал пересек Антарктиду на лыжах: яркие фото
13:05
Названы 10 целей смертельного удара Израиля по Сирии: карта
13:02
В России запустили примитивный фейк про СБУ
12:59
В Виннице прогремел взрыв в троллейбусе: опубликованы фото
12:59
Украинские бизнесвумен обсудили поддержку региональных инициатив в Киеве
12:51
Зимние радости: Осадчая показала, как веселится с мужем
12:42
​Оккупанты рассказали что сделали с имуществом Коломойского в Крыму
Все новости

Фура на скорости влетела в маршрутку: новые фото и подробности серьезного ДТП под Киевом

четверг, 27 декабря 2018, 11:28

Появились новые подробности жесткого ДТП с участием маршрутки под Киевом.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел 27 декабря утром на Новообуховской трассе около села Романовка. Фура протаранила маршрутный автобус №309, когда тот остановился для высадки и посадки пассажиров в не предназначенном для этого месте. По данным ресурса, маршрутка остановилась, а водитель грузовика не успел среагировать.

"Известно? что после наезда много людей получили травмы, пятеро были госпитализированы. В настоящее время продолжается ликвидация последствий аварии. На месте работает оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", на трассе под Киевом столкнулись три транспортных средства, одно из них - маршрутка с пассажирами.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Читайте также

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Путин окружил Украину со всех сторон и готов сам себя "провоцировать"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: