Фура на скорости влетела в маршрутку: новые фото и подробности серьезного ДТП под Киевом

Появились новые подробности жесткого ДТП с участием маршрутки под Киевом.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел 27 декабря утром на Новообуховской трассе около села Романовка. Фура протаранила маршрутный автобус №309, когда тот остановился для высадки и посадки пассажиров в не предназначенном для этого месте. По данным ресурса, маршрутка остановилась, а водитель грузовика не успел среагировать.

"Известно? что после наезда много людей получили травмы, пятеро были госпитализированы. В настоящее время продолжается ликвидация последствий аварии. На месте работает оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", на трассе под Киевом столкнулись три транспортных средства, одно из них - маршрутка с пассажирами.