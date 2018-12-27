Автобусы с пассажирами попали в два серьезных ДТП под Киевом: опубликованы фото

В Киевской области произошло два ДТП с участием двух маршрутных автобусов, 15 пассажиров госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария случилась в четверг, 28 декабря, около 06:30. В Обуховском районе на 39 километре трассы Киев-Знаменка столкнулись два автобуса. "ГАЛАЗ" остановился частично на правой полосе движения, чтобы высадить пассажиров. В это время водитель грузовика DAF, который двигался в попутном направлении, совершил столкновение с автобусом. В результате пострадали шестеро пассажиров, их госпитализировали.

Также в этот день около 07:25 произошло ДТП на трассе Киев-Одесса. На контрольно-пропускном пункте города Белая Церковь после проверки документов водитель грузового автомобиля начал движение. В это время водитель маршрутного автобуса Mercedes Sprinter совершил столкновение с грузовиком. Вследствие происшествия девять пассажиров получили травмы, их доставили в больницу.

По данным полиции, основные причины аварийности - несоблюдение водителями скоростного режима и правил маневрирования.

Как сообщал "Апостроф", 27 декабря в Киеве на Столичном шоссе произошла авария с участием автомобиля Audi A3 и грузовика DAF. А на трассе под Киевом столкнулись три транспортных средства, одно из них - маршрутка с пассажирами. Также недалеко от Винницы столкнулись два автобуса - микроавтобус Ford Transit и автобус Van Hool международного сообщения "Одесса - Бары", в результате чего четверо человек получили ранения.