Под Киевом маршрутка с пассажирами попала в жесткое ДТП: видео с места аварии

На трассе под Киевом столкнулись три транспортных средства, одно из них - маршрутка с пассажирами.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел во вторник, 25 декабря, на Бориспольской трассе в сторону Киева. Там в ДТП попали маршрутка с пассажирами, легковой автомобиль и грузовик.

Деталей происшествия пока нет, также не известно о пострадавших. Однако на видео видно, что в результате столкновения у маршрутки побита полностью задняя часть.

Как сообщал "Апостроф", 25 декабря в Голосеевском районе столицы произошло сразу три аварии. Сначала столкнулись два автомобиля RangeRover. Затем у нескольких метрах от этой аварии микроавтобус догнал Daewoo Lanos. А 24 декабря в Житомирской области произошло ДТП, в котором погиб человек, еще семеро, среди которых трое детей, госпитализированы в медицинские учреждения. Также недалеко от Винницы столкнулись два автобуса - микроавтобус Ford Transit и автобус Van Hool международного сообщения "Одесса - Бары", в результате чего четверо человек получили ранения.