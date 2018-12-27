Скандал с рейсами из аэропорта "Борисполь": появились новые подробности и фото

В международном аэропорту "Борисполь" уже более 14 часов задерживают рейс в Египет.

Об этом сообщают в Telegram-канале "КИЕВ LIFE".

Сейчас в аэропорту ожидают самолет 200 пассажиров, которые хотят посетить египетский курорт.

"Изначально самолет авиакомпании SkyUp должен был вылететь с "Жулян". И люди до сих пор находятся в Киеве, в очередях, а не на берегу под солнцем. Вот такие услуги предоставляет туроператор Join Up", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что официальных комментариев пока не дают. Сколько еще пассажиры будут ждать свой рейс неизвестно.

Как сообщал "Апостроф", 25 декабря более 170 человек вынуждены ждать самолет в Египет в аэропорту "Борисполь", который должен был улететь в Хургаду еще в три утра. А 14 декабря в аэропортах Одессы, Киева, Львова и Харькова с 12 декабря были задержки рейсов из-за сильных снегопадов.