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Появились новые подробности про морского офицера ВСУ, работавшего на спецслужбы Кремля

пятница, 28 декабря 2018, 08:57

У задержанного капитана первого ранга ВСУ, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, есть двое детей, оба из которых служат на руководящих должностях в армии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Родион Шовкошитный.

Как отмечается, капитан работал в одном из гарнизонов в Николаевской области и готовил украинских военных. Также он, по обвинениям СБУ, передавал данные российской разведке.

"Что касается других членов его группы - пока информации нет. Но, возможно, на этот раз контрразведка прислушается к многочисленным жалобам на командира этого гарнизона, и тщательно проверит его. Стоит отметить, что у задержанного есть сын и дочь. Оба служат на руководящих должностях в одном из центров ССО той же области, в том же гарнизоне", – пишет волонтер.

В комментариях он добавляет, что сын задержанного – начальник штаба, а дочь служит в "секретке".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 декабря сотрудники СБУ задержали капитана первого ранга ВСУ в запасе, которого подозревают в том, что он является руководителем агентурной сети российской военной разведки.

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