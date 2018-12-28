​Украина проведет серию походов через Керченский пролив: названо мощное оружие для отпора россиянам

Украина не откажется от своего права прохождения через Керченский пролив и в дальнейшем будет усиливать свое присутствие в Азовском море.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает сайт Минобороны.

"Переход первый и второй не отличался никак по организации и подготовке по порядку прохода, по планированию он был осуществлен планово. Что касается провокаций: Российская Федерация посмотрела на то, что в наших планах дальнейшие проходы через Керченский пролив и есть желание усилить наше группировки в азовском море, поэтому они как раз и использовали вторую попытку для того, чтобы осуществить провокацию с кораблями",- подчеркнул Полторак.

По словам министра, будут и следующие проходы украинских кораблей через Керченский пролив.

"Будет и 20, и 30, и 100, и это будет всегда, потому что Азовское море - это часть Украины, Мариуполь, Бердянск наши порты это часть Украины, это часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права", - акцентировал Степан Полторак.

Подробно об агрессии России в Керченском проливе читайте в материале "Апострофа": Азовская кризис в разгаре: Россия любыми способами решать крымские проблемы.