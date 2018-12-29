Гибель ребенка в Запорожье: появилось видео момента страшного ДТП

Момент столкновения автобуса с маршруткой в Запорожье, в результате которого погиб ребенок, попал на камеру видеорегистратора.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube странице портала "Вместе".

На записи можно увидеть, как легковой автомобиль, двигаясь по заснеженной дороге на высокой скорости, входит в поворот, однако теряет управление и его выносит на встречную полосу. Там в него влетает микроавтобус.

Как ранее отмечали в полиции Запорожья, в результате этого столкновения в карете скорой помощи умер мальчик (пассажир легкового автомобиля "Ниссан Микра"), а водитель автомобиля "Ниссан Микра" и пассажиры маршрутного микроавтобуса "Фольксваген" были госпитализированы в больницы с различными травмами.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в пятницу, 28 декабря, на трассе Киев — Запорожье произошло серьезное ДТП: погибло два человека.