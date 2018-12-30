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Под Ровно суд отпустил скандального экс-чиновника, пойманного на взятке

воскресенье, 30 декабря 2018, 21:55

Дубенский районный суд признал виновным в мошенничестве экс-заместителя главы Ровенской ОГА Тараса Пустовита, и оправдал его по обвинению в вымогательстве и получении взятки.

Об этом сообщает издание "Четвертая власть".

Отмечается, что приговор Пустовиту, которого почти четыре года назад поймали на взятке, был вынесен 29 декабря.

Суд постановил признать мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 УК и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

Также суд постановил оправдать Пустовита по обвинению в взяточничестве "за недоказанностью в его действиях состава уголовного правонарушения".

Часть доказательств, предоставленных прокуратурой, судья Александра Жуковская признала недопустимыми. В частности, речь идет о расшифровке телефонных разговоров, сделанных благодаря прослушиванию телефона экс-чиновника, а также видеозапись момента передачи взятки. Все потому, что суд не смог получить должного подтверждения что эти доказательства взятые законным путем.

Кроме того, суд не получил стопроцентных доказательств того, что Пустовит требовал взятку и имел влияние на решение конкурсной комиссии по перевозкам, за которое якобы и требовал деньги.

"Квалификация преступления по ч.2 ст.368 УК (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом - авт.) Была ошибочной. Суд ... переквалифицировал преступление, смягчив положение обвиняемого", - заявила судья.

Согласно решению суда, Пустовит виновен в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 УК (совершение законченного покушения на завладение средствами, имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), что нанесло ущерб потерпевшему).

Отмечается, что решая вопрос о наказании, судья учитывала тяжесть преступления, а также характеристики Пустовита и состояние его здоровья.

"Согласно заключению Острожского РО по вопросам пробации, Пустовит имеет средний риск повторно поступить это правонарушение и низкий риск опасности для общества. Исправление возможно без ограничения и лишения свободы. Суд признает смягчяющим обстоятельством активное содействие Пустовит в раскрытии преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено", - заявила Жуковская, зачитывая приговор.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Херсоном на взятке поймали важного чиновника.

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