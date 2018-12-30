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Спасибо, что без денег: на Донбассе ополчились на боевиков ЛНР

воскресенье, 30 декабря 2018, 09:30

В сети поблагодарили "правительство" так называемой ЛНР за отсутствие денег на празднование Нового года.

Скриншот анонимного пользователя опубликовал журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"Спасибо ЛНР за хороший Новый год без денег", - написали в социальной сети.

Пользователи с сарказмом отреагировали на такое высказывание и предложили свои варианты "решения" проблемы.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Донецке остановился металлургический завод - сотрудникам предприятия уже несколько месяцев не платят зарплату. Также в сети показали, как "уважают" на Донбассе "защитников республик". Кроме этого боевики так называемой ЛНР жалуются на то, что их подразделения расформировывают, а им самим не платят деньги.

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