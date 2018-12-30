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Сутки на Донбассе: в ООС поделились хорошими новостями

воскресенье, 30 декабря 2018, 19:35

Боевики за день, 30 декабря, один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что потерь среди украинских военнослужащих в течение текущих суток нет. Применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано.

Позиции ВСУ были обстреляны из БМП-2 в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении.

"Подразделения ООС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото боевика, схваченного ВСУ на Донбассе.

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