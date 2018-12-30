В Харькове мужчина подорвался на гранате: что известно

В Харькове обнаружили тело мужчины, который погиб в результате разрыва гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

По информации правоохранителей, тело было найдено на улице Зеленоградская Индустриального района города.

После получения сообщения в 8:00 утра на место выезжала следственно-оперативная группа подразделения и специалисты взрывотехнического управления полиции.

На месте происшествия нашли осколки гранаты РГД-5. По факту происшествия открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Виннице прогремел взрыв в троллейбусе.