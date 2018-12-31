Человек без лица: в сети рассказали о секретном "премьер-министре" ДНР

На официальном сайте "совета министров" ДНР обнаружился секретный "премьер-министр".

На казус обратил внимание украинский журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"На официальном сайте "совета министров ДНР" нет фотографии премьер-министра Ананченко. Человек без лица", - написал журналист.

Он отмечает, что телевидение, подконтрольное боевикам, также игнорирует "чиновника".

"Секретный премьер-министр. Не положено холопам знать смотрящего", - подчеркнул он.

В свою очередь, пользователи сети предложили свою версию происходящего. Так, один из пользователей в шутку предположил, что за фамилией Аначенко прячется глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош.

Другой пользователь предположил, что настоящая фамилия премьера Ананимченко, а потому он и прячется от всех.

Также пользователи выдвинули предположение, что боевики держат его "на черный день" или же мужчине "нужно ездить за пенсией в Украину".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали поучительную историю боевика ДНР.