Человек без лица: в сети рассказали о секретном "премьер-министре" ДНР

На официальном сайте "совета министров" ДНР обнаружился секретный "премьер-министр".
На казус обратил внимание украинский журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.
"На официальном сайте "совета министров ДНР" нет фотографии премьер-министра Ананченко. Человек без лица", - написал журналист.
Он отмечает, что телевидение, подконтрольное боевикам, также игнорирует "чиновника".
"Секретный премьер-министр. Не положено холопам знать смотрящего", - подчеркнул он.
В свою очередь, пользователи сети предложили свою версию происходящего. Так, один из пользователей в шутку предположил, что за фамилией Аначенко прячется глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош.
Другой пользователь предположил, что настоящая фамилия премьера Ананимченко, а потому он и прячется от всех.
Также пользователи выдвинули предположение, что боевики держат его "на черный день" или же мужчине "нужно ездить за пенсией в Украину".
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали поучительную историю боевика ДНР.