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Пришлось открыть огонь: украинские ВМС перехватили корабль-нарушитель

вторник, 01 января 2019, 22:56

Ракетный катер ВМС Украины "Прилуки" с помощью предупредительного артиллерийского огня заставил остановиться судно под флагом Танзании, которое подозревалось в перевозке контрабанды.

Как сообщает пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел 1 января. Военные во взаимодействии с СБУ и ГПСУ пресекли попытку контрабанды морем.

"Руководствуясь положениями законодательства Украины, а также Конвенций ООН по морскому праву и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, с целью поиска судна и дальнейшего слежения за его действиями по распоряжению командного центра ВМС ВС Украины в море вышел ракетный катер “Прилуки”, - говорится в сообщении.

Судно-нарушитель было обнаружено техническими средствами наблюдения на траверзе поселка Курортное в пределах территориальных вод Украины. На вызовы оно не отвечало, поэтому катер начал его преследование.

Уяснив бесперспективность попытки бегства от военного катера, корабль вышел на связь и был опрошен. Однако, судно-нарушитель требования остановиться не выполнило.

"С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер “Прилуки” открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса", - сообщили в ВМС.

Пресечение незаконных действий иностранного судна в территориальных водах Украины осуществлялось при поддержке бронированных артиллерийских катеров “Аккерман” и “Бердянск” с командой досмотра на борту.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Украина готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив.

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