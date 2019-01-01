РУС. | УКР.

вторник, 1 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

1 января

05:39
Пропагандисты Путина начали ловить друг друга на фейках и мечтать о Киеве
04:20
Появился прогноз погоды на первые дни 2019 года
03:25
Как избавиться от похмелья: простые способы
02:28
Хороните быстрее: в сети вспомнили главные слова Путина в 2018 году
01:24
В сети показали скорбь и ненависть холопов "русского мира" на Донбассе
01:23
Иду в президенты: Зеленский заявил о важном решении
00:19
Коты против новогодних елок: опубликована подборка смешных фото и видео

31 декабря

23:42
В сети показали фото печальной победы "освободителей" Донбасса
23:17
В сети показали фото пятерых "оленей Санты", запарковавшихся в Киеве
23:09
Ну, за Бандеру: россиян потроллили в сети ловушкой на Новый год
20:32
Легендарный боксер одержал яркую победу в последний день года: опубликовано видео
19:58
В Виннице произошло жуткое массовое убийство: погибли дети
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пропагандисты Путина начали ловить друг друга на фейках и мечтать о Киеве

вторник, 01 января 2019, 05:39

Бежавший из Украины кремлевский пропагандист Александр Чаленко обвинил пособника боевиков ДНР Дениса Селезнева в распространении лжи и фейков.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Оказывается, пропагандист из обслуги Захарченко, совок и сталинистушка Денис Селезнев, который рассказывал, как классно жить в ДНР при "ташкентском социализме", сбежал оттуда в подмосковное Одинцово", - написал Чаленко, отметив, что узнал об этом из видео другого пропагандиста, бежавшего из Украины, Анатолия Шария.

Чаленко добавил, что раньше Селезнев рассказывал "о достижениях ДНР", а на скрытую камеру рассказывает, "что и население нищее, и молодежь хочет оттуда сбежать".

В комментариях под постом Чаленко спросил у Шария, какая же судьба теперь ждет Селезнева, на что тот ответил "если дуло заткнет, то даже выжить может".

В свою очередь пользователи поинтересовались у Чаленко, хотел бы он сам в будущем вернуться в Киев. Тот ответил, что мог бы и вернутся, но опасается преследования по статье за посягательство на территориальную целостность Украины, а также "внесудебной расправы". Вместе с тем он не исключил возвращения в Киев, когда "все вернется в мирное русло".

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть впечатлило видео с пьяным пропагандистом Кремля на корпоративе.

Фотовзгляд

Все галереи
Новогодний Киев с высоты: опубликованы эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: