Пропагандисты Путина начали ловить друг друга на фейках и мечтать о Киеве

Бежавший из Украины кремлевский пропагандист Александр Чаленко обвинил пособника боевиков ДНР Дениса Селезнева в распространении лжи и фейков.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Оказывается, пропагандист из обслуги Захарченко, совок и сталинистушка Денис Селезнев, который рассказывал, как классно жить в ДНР при "ташкентском социализме", сбежал оттуда в подмосковное Одинцово", - написал Чаленко, отметив, что узнал об этом из видео другого пропагандиста, бежавшего из Украины, Анатолия Шария.

Чаленко добавил, что раньше Селезнев рассказывал "о достижениях ДНР", а на скрытую камеру рассказывает, "что и население нищее, и молодежь хочет оттуда сбежать".

В комментариях под постом Чаленко спросил у Шария, какая же судьба теперь ждет Селезнева, на что тот ответил "если дуло заткнет, то даже выжить может".

В свою очередь пользователи поинтересовались у Чаленко, хотел бы он сам в будущем вернуться в Киев. Тот ответил, что мог бы и вернутся, но опасается преследования по статье за посягательство на территориальную целостность Украины, а также "внесудебной расправы". Вместе с тем он не исключил возвращения в Киев, когда "все вернется в мирное русло".

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть впечатлило видео с пьяным пропагандистом Кремля на корпоративе.