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Боевики заявили о подрыве моста в захваченном Донецке: фото

среда, 02 января 2019, 11:46
Фото: WarGonzo\Telegram

Во вторник, 1 января, в Донецке подорвали опору железнодорожного моста.

Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Сообщается, что мост, который якобы пытались подорвать, расположен на объездной дороге Донецка в Пролетарском районе. Движение поездов по мосту и под авто под мостом на данный момент перекрыто.

Кроме того, уточняется, что погибших и пострадавших в результате ЧП, нет. Мост после инцидента устоял, поврежденной оказалась одна из опор, которую ночью на среду, 2 января, якобы уже заменили.

Также боевики приводят данные статистики, исходя из которых это уже третья "диверсия" на железной дороге в так называемой ДНР за последние полгода.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Москвы во вторник, 1 января, под гимн России рухнул мост с людьми.

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