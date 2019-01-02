Боевики заявили о подрыве моста в захваченном Донецке: фото

Во вторник, 1 января, в Донецке подорвали опору железнодорожного моста.

Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Сообщается, что мост, который якобы пытались подорвать, расположен на объездной дороге Донецка в Пролетарском районе. Движение поездов по мосту и под авто под мостом на данный момент перекрыто.

Кроме того, уточняется, что погибших и пострадавших в результате ЧП, нет. Мост после инцидента устоял, поврежденной оказалась одна из опор, которую ночью на среду, 2 января, якобы уже заменили.

Также боевики приводят данные статистики, исходя из которых это уже третья "диверсия" на железной дороге в так называемой ДНР за последние полгода.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Москвы во вторник, 1 января, под гимн России рухнул мост с людьми.