Появилось видео с места подрыва моста в захваченном боевиками Донецке

Появились кадры с места подрыва железнодорожного моста во временно оккупированном Донецке, который произошел якобы во вторник, 1 января.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На кадрах можно увидеть процесс восстановительных работ после случившегося инцидента.

Кроме того, "специалист-взрывотехник" одной из так называемых силовых служб "ДНР" Юрий Матвеев, рассказал, что якобы взрывное устройство было не достаточной мощности.

"Накладной заряд, скорее всего, заложили на бетонный блок у самой опоры. Взрыв не направленный (комулетивный), поэтому взрывная волна разошлась, а не ударила таким образом, чтобы полностью разрушить опору", - цитирует "чиновника" Telegram-канал WarGonzo.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Москвы во вторник, 1 января, под гимн России рухнул мост с людьми.