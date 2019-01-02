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Появилось видео с места подрыва моста в захваченном боевиками Донецке

среда, 02 января 2019, 14:23

Появились кадры с места подрыва железнодорожного моста во временно оккупированном Донецке, который произошел якобы во вторник, 1 января.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На кадрах можно увидеть процесс восстановительных работ после случившегося инцидента.

Кроме того, "специалист-взрывотехник" одной из так называемых силовых служб "ДНР" Юрий Матвеев, рассказал, что якобы взрывное устройство было не достаточной мощности.

"Накладной заряд, скорее всего, заложили на бетонный блок у самой опоры. Взрыв не направленный (комулетивный), поэтому взрывная волна разошлась, а не ударила таким образом, чтобы полностью разрушить опору", - цитирует "чиновника" Telegram-канал WarGonzo.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Москвы во вторник, 1 января, под гимн России рухнул мост с людьми.

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