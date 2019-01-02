В России две семьи с детьми погибли в страшном пожаре после Нового года

В Российском городе Орске семь человек погибли во время пожара в новогоднюю ночь.

Об этом сообщают местные СМИ.

Следствие установило, что около 8 утра 1 января 2019 года в частном жилом доме произошло возгорание. Прибывшие на место пожара спасатели устранили возгорание. На месте ЧП были обнаружены семь жертв.

Установлено, что погибли хозяева дома (1994 года рождения), а также трое их сыновей в возрасте 4, 6 лет и 5 месяцев. Также погибла пара (1997 года рождения), приехавшая к ним в гости.

По предварительным данным, все погибшие отравились угарным газом.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Как сообщал "Апостроф" , аналогичная трагедия произошла в конце декабря в Украине.