В России две семьи с детьми погибли в страшном пожаре после Нового года

В Российском городе Орске семь человек погибли во время пожара в новогоднюю ночь.
Об этом сообщают местные СМИ.
Следствие установило, что около 8 утра 1 января 2019 года в частном жилом доме произошло возгорание. Прибывшие на место пожара спасатели устранили возгорание. На месте ЧП были обнаружены семь жертв.
Установлено, что погибли хозяева дома (1994 года рождения), а также трое их сыновей в возрасте 4, 6 лет и 5 месяцев. Также погибла пара (1997 года рождения), приехавшая к ним в гости.
По предварительным данным, все погибшие отравились угарным газом.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
Как сообщал "Апостроф" , аналогичная трагедия произошла в конце декабря в Украине.