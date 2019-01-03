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​В ВСУ подтвердили пропажу военного на Донбассе: детали

четверг, 03 января 2019, 08:59

В ВСУ подтвердили информацию, распространяемую боевиками на Донбассе, что в ночь на 29 декабря исчез украинский военнослужащий.

Об этом сообщает "Закарпатский Легион" в Facebook.

"Относительно информации распространенной российско-оккупационными войсками, сообщаем следующее: В ночь с 28 на 29 декабря 2018 было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих нашей бригады. С момента исчезновения были организованы розыскные мероприятия, которые по состоянию на 2.01.19 года не дали результата", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что факт исчезновения бойца военной прокуратурой было внесено в Единый реестр досудебных расследований.

"Сообщение с сайтов российско-оккупационных войск о якобы проведенных наступательные действия со стороны подразделений бригады является фейковых и не соответствуют не только действительности, но и здравому смыслу вообще", - сообщили в "Закарпатском Легионе".

В то же время военные подтвердили информацию, что номер автомата АКС-74У, показанного в сети, действительно закреплен за указанным военнослужащим.

Как сообщал "Апостроф", 2 января из-за неосторожного обращения с оружием один боевик погиб, еще трое получили ранения.

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