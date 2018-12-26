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​Скандал из-за серьезного ЧП с украинкой на курорте Драгобрат: появились новые подробности

среда, 26 декабря 2018, 15:39

Владелец ратрака Игорь Борисяк, который сбил девушку на горнолыжном курорте Драгобрат, даже не попытался помочь ей после наезда.

Об этом написала подруга сбитой сноубордистки Елена Ивашкина.

"Сразу было понятно, что случай тяжёлый и требуется помощь. Девочка кричала от боли.
За рулём был предположительно владелец ратрака Ігор Борисяк, он же владелец гостиницы Яремина Хата. Он и его сотрудник вместе вышли из ратрака посмотреть, что случилось, а потом вместе сели в ратрак и уехали с места происшествия. То есть они УВИДЕЛИ, что сделали, но СЕЛИ в ратрак И ПРОСТО УЕХАЛИ, не оказав помощь девочке, которая кричит и в крови", - написала девушка.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Закарпатской области чиновник в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин, в результате чего одна из них скончалась, вторая - получила тяжелые травмы.

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