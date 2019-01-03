Под Львовом произошло жуткое ДТП с микроавтобусами: несколько погибших, фото и видео

В четверг, 3 января, под Львовом произошло жестокая авария с двумя микроавтобусами и цистерной, в результате которой двое человек погибли и пятеро получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение автоцистерны и двух микроавтобусов - "Мерседес Спринтер" и "Рено Мастер". От полученных травм два человека погибли на месте происшествия. Пять человек с телесными повреждениями доставлены в больницу, диагнозы уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 2 января на Волыни неизвестный водитель сбил 72-летнего велосипедиста, в результате чего тот скончался на месте, получив травмы несовместимые с жизнью.

Кроме того, в этот же день, под Киевом произошла смертельная ДТП с участием маршрутки, в результате которого погибли три человека.