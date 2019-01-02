Боевики ДНР заявили о взятии в плен украинского бойца: фото

Боевики так называемой ДНР якобы взяли в плен украинского бойца.

Об этом сообщает Telegram-канал Inside Donetsk.

По данным Telegram-канал, якобы пленный боец был в составе группы военнослужащих ВСУ, которая пыталась прорвать позиции ДНР на южном направлении.

Также боевики опубликовали фото оружия и личных вещей, которые, якобы принадлежат плененному украинскому военнослужащему.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото плененного ВСУ террориста ДНР, который оказался бывшим работником МВД Украины. Отмечается, что в плен попал 35-летний уроженец Горловки Юрий Пшеничный.

Также ранее украинские военные взяли в плен боевика ЛНР при попытке пробраться в тыл сил ООС.

Помимо этого, с субботы, 29 декабря, в районе военного конфликта на Донбассе был объявлен режим тишины. Украина использует режим тишины для ремонта поврежденных объектов инфраструктуры.