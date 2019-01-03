Виноваты дорожники: появились новые подробности смертельного ДТП под Львовом

Число пострадавших в результате смертельного ДТП с участием двух микроавтобусов под Львовом возросло до десяти человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Кроме того, полиция задержала 29-летнего водителя цистерны, который причастен к смертельному ДТП на трассе Львов - Шегини.

Также по данным пресс-службы прокуратуры Львовской области, на данный момент расследуется факт нарушения должностными лицами ГП "Львовский облавтодор" правил обеспечения дорожного движения, которое привело к ДТП с двумя погибшими.

По данным прокуратуры, дорожное покрытие в месте аварии находилось в ненадлежащем состоянии, в том числе и в связи с тем, что дорожные службы не расчистили дорогу.

Как сообщал "Апостроф", в ДТП под Николаевом в первый день Нового года погибли 8 человек.