Чудом не повторилась трагедия, как с Зайцевой: в сети раскрыли подробности ДТП в Киеве с девушкой-водителем

Девушка, которая в июле 2018 года устроила серьезное ДТП в Киеве на улице Телиги, врезавшись в авто известного адвоката Евгении Закревской, избежала ответственности по "невероятному стечению обстоятельств".

Об этом в Facebook написала сама Закревская.

"Помните, летом 8.07.2018 одна барышня на "Ауди" ТТ на полной скорости врезалась в мою стоящую в пробке "Дайхатсу", практически выбросив меня на встречку, бортанула "Фольксваген", и дважды перевернулась сама. Барышню зовут Надежда Геннадиевна Рагозина. В отличии от Зайцевой ей (и нам) сильно повезло - никто не погиб. Чудом", - напомнила она.

Адвокат подчеркнула, что "по невероятному стечению обстоятельств" материалы по ее делу передали в суд из полиции четко на следующий день после окончания трехмесячного срока привлечения к админответственности.

"Поразительная точность, особенно учитывая, что со стороны потерпевших был ворох напоминаний, жалоб и требований передать дело в суд вовремя. Поэтому суд, установив вину, которая была очевидна изначально, просто закрыл дело", - пояснила она.

"Поэтому никакого лишения прав, никакого штрафа, никакого привлечения к ответственности - ничего - нет и не будет. Никакой компенсации пострадавшим (лечение, ремонт автомобиля), конечно же тоже нет. Так что Надежда Рагозина опять на дорогах столицы. С полной и обоснованной уверенностью в своей безнаказанности и праве игнорировать ПДД и законы физики. Встречайте... Или лучше не встречайте", - добавила Закревская.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Львовом произошло жуткое ДТП с микроавтобусами.