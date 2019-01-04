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Люди оказались в ловушке: свидетельница рассказала о страшном ЧП с поездом на Закарпатье

пятница, 04 января 2019, 16:31

В пятницу, 4 декабря, на Закарпатье на поезд упала высоковольтная линия электропередач.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook одна из пассажирок, Анастасия Файкова.

По ее словам, когда провод упал на электричку, двери еще были открыты. Инцидент произошел в селе Мирча, Великоберезянского района.

"То что это было страшно... Это очень мягко сказано, повалил дым и двери закрыли, люди остались заложниками в закрытом. И начался Армагеддон, било настолько громко, что казалось, что я в центре смерча, искрило по всем вагонам, эти 20 минут казались вечностью, я просто в шоке. У меня вопрос к Львовской железной дороге и Министерству транспорта, какие вам нужны зарплаты, чтобы люди не горели в электричках? До каких пор Великоберезнянщина и Перечинщина будет ездить на рухляди в аварийном состоянии? Кто ответит за этот инцидент?", – спрашивает пользовательница.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 24 декабря пассажирский поезд 358Л маршрутом Рахов-Киев застрял в Тернопольской области и более четырех часов не двигался с места.

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