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Украинец попал в Польше в ДТП с переворотом: фото

пятница, 04 января 2019, 08:06

В Польше гражданин Украины попал 3 января в ДТП в районе села Старая Каменка в гмине Сокулка Сокульского повета Подляшского воеводства.

Об этом сообщает местное издание isokolka.eu.

В результате столкновения двух авто и опрокидывания одного из них три человека оказались в больнице.

Отмечается, что Volkswagen столкнулся с Hyundai на трассе Сокулка - Судзялово. Volkswagen на польских регистрационных номерах в результате аварии перевернулся на крышу. За рулем Hyundai сидел гражданин Украины. Один человек из этого автомобиля и два с Volkswagen попали в больницу.

Как сообщал "Апостроф", 9 декабря в районе города Возники в Польше разбился автомобиль с двумя украинцами. Автомобиль Volkswagen Vento, в котором ехали украинцы, потерял управление и врезался в ограничители. 21-летний водитель погиб в результате полученных травм.

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