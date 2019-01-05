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Убийство студенток в Харькове: подозреваемого задержали, фото

суббота, 05 января 2019, 19:15

В субботу, 5 января, в Турции задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух иностранных студенток в Харькове.

Об этом сообщает турецкое агентство DHA.

Предположительно, подозреваемый вернулся в Турцию из Украины 3 января, после того как 2 января в Харькове он убил двух студенток, также гражданок Турции, одна из которых была его бывшей девушкой. Вторая девушка была убита, чтобы не оставлять свидетелей.

Задержали подозреваемого на кладбище.

Почетный консул Республики Турция в Харькове Владимир Белый подтвердил журналистам факт задержания подозреваемого. По его словам, тот был вооружен.

Консул не смог ответить на вопрос, что будет с задержанным, однако отметил, что Турция не выдает своих граждан.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", одна из двух убитых в Харькове девушек незадолго до трагедии жаловалась родителям на бывшего парня. Уроженец Турции якобы преследовал свою бывшую девушку.

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