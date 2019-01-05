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Зверское убийство студенток в Харькове: всплыли новые детали

суббота, 05 января 2019, 16:52

Полиция сообщила гражданину Турции о подозрении в убийстве двух иностранных студенток в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Установлена вероятная причастность к совершению двойного убийства 20-летнего гражданина Республики Турция. Ему сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленника объявят в международный розыск.

О том, что девушки с 31 декабря не отвечают на телефонные звонки, 3 января сообщил полиции их друг.

По адресу проживания девушек выехали правоохранители. В квартире они обнаружили тела двух 20-летних иностранных гражданок с резаными ранами шеи.

По данному факту открыли уголовное производство по п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Во время осмотра места происшествия полицейские установили, что из квартиры пропали ноутбук, принтер и мобильные телефоны погибших. Поэтому следователи квалифицировали действия злоумышленника также по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Виннице было совершено убийство четырех человек, двое из которых - дети.

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