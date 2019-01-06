​Стало известно, как и когда томос доставят в Киев

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что процесс перевозки в Киев томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины будет организовано надежно.

Об этом он сказал журналистам в Стамбуле, передает "Укринформ".

"Транспортироваться будет надежно. Его (томос - ред.) увидеть смогут, очень надеюсь, что завтра, поскольку Рождество завтра, и основные события будут разворачиваться завтра. Ну а детали и технологии транспортировки - пусть они не беспокоят украинский. Главное, что это будет надежно", - сказал Климкин.

Як повідомляв "Апостроф", 5 січня в Стамбулі відбулося підписання томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні.

Раніше стало відомо, що виготовлений на пергаменті Томос про автокефалію Православної церкви України вже доставили в резиденцію Вселенського патріархату.