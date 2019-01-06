В России вспыхнул пожар на крупнейшем месторождении нефти: фото

В России в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вечером 5 января произошел крупный пожар на Приобском месторождении нефти.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Огонь охватил площадь до 300 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. В связи с ЧП были эвакуированы люди.

Представитель дочерней компании "Роснефти", которая занимается добычей, заявил, что возгорание нефтепродукта произошло в результате разгерметизации, передает "РБК".

По состоянию на утро 6 января пожар удалось ликвидировать.

Приобское является самым крупным месторождением в России по текущим запасам и по добыче. Добыча нефти на нем составляет более 10% от общей добычи российской "Роснефти".

Как сообщал "Апостроф", в Соликамске на калийном руднике "Уралкалия" (Россия) погибли горняки, которые оказались заблокированными в шахте во время пожара.