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ЧП на шахте в России: стало известно о судьбе заблокированных шахтеров

воскресенье, 23 декабря 2018, 08:10

В Соликамске на калийном руднике "Уралкалия" (Россия) нашли тела восьмерых из девяти горняков, оказавшихся заблокированными в шахте во время пожара.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash

Как передает издание, на данный момент спасатели ищут еще одного шахтера. Шансы того, что он еще жив, невелики.

Напомним, что пожар в шахте произошел из-за вспышки метана. Специалисты уточнили, что она могла произойти как ввиду естественных процессов, так и возможных просчетов в безопасности организации горных работ на месте.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео масштабного взрыва на калийном руднике "Уралкалия" в Соликамске (РФ). Кроме этого, 17 декабря в городе Дзержинский (Россия, Московская область) обрушилась кровля производственного здания.

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