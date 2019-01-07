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Фанатка "русского мира" в Крыму разочаровалась в оккупантах: в сети язвят над видео

понедельник, 07 января 2019, 17:03

Фанатка "русского мира" в аннексированном Крыму разочаровалась политикой российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на странице Роисся24 в Facebook.

На видео сначала показано, как женщина защищает цвета российского флага в 2014 году, а уже в 2018 году ругает российских оккупантов, на чем свет стоит за неподобающее отношение к жителям полуострова.

В сети тут же стали комментировать кадры.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Крыму жестоко разочаровали любителя отдыхать в оккупации.

Кроме того, известного сторонника "русской весны" оштрафовали за тень его дома в Крыму.

Также сети шокировала история о зоопарке в оккупированном Крыму. Отметим, владелец парка "Тайган" – Олег Зубков, был активным сторонником оккупации Крыма. Позже, однако, Зубков разочаровался в оккупационных властях и заявил, что при Украине было лучше.

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