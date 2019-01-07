​Стало известно о смерти на Донбассе бойца ВСУ родом из Коломыи

5 января в зоне проведения ООС погиб боец ВСУ, прапорщик 10 Горно-штурмовой бригады Юрий Тихонов.

Об этом написала журналист Татьяна Высоцкая на своей странице в Facebook.

"Печальная новость. Накануне Рождества в украинской армии была еще одна потеря на войне с Россией. 5 января 2019 в зоне ООС остановилось сердце прапорщика отдельной 10 Горно-штурмовой бригады Тихонова Юрия Владимировича (20/10/1971 г.р.). 47-летний защитник Украины родом из Коломыи", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в течение пятницы, 4 января, в результате обстрелов боевиков один украинский военнослужащий получил ранения.

Также сообщалось, что боевики в течение 3 января трижды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских войск в Донбассе.

