Боевики на Донбассе опять нарушили новогоднее перемирие: ВСУ понесли потери

За пятницу, 4 января, по состоянию на 18:00 боевики на Донбассе один раз обстреляли позиции украинских военных, один боец получил ранение.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе хутора Вольный на луганском направлении", - сообщили в штабе.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил повреждение.

Отмечается, что украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", боевики в течение 3 января трижды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских войск на Донбассе.