Резня в Харькове: появилось подробное описание зверского убийства иностранных студенток

После убийства двух студенток в Харькове подозреваемый вел переписку от имени одной из девушек.

Об этом сообщают Комментарии.

Так, подозреваемый приехал к своей девушке в Харьков 31 декабря и долго с ней общался. Она объяснила ему, что они больше не пара и не будут встречаться.

"Он спустился вниз, но потом поднялся снова в квартиру. Когда вошел, девушка как раз разговаривала со своим новым бойфрендом из Германии по видеочату WhatsApp. Он подошел, вырвал у нее телефон и начал ее убивать. Парень, который общался с девушкой, не видел, что происходило, но понял, что-то случилось", - пишет издание.

После того, как преступник убил свою жертву, он написал по ее телефону: "Любимый, все в порядке, просто смартфон выпал".

Во время убийства девушки ее подруга ходила по магазинам. Преступник встретил ее у входной двери, когда та вернулась, и там же ее зарезал.

После двойного убийства в новогодний вечер преступник переписывался от имени первой жертвы с ее новым парнем и с мамой.

При этом, мама девушки была очень взволнована 1 января, а 2 января подняла бунт: "С моей дочерью что-то случилось, она мне снится", - сказала она.

Как сообщал "Апостроф", подозреваемого в жестоком убийстве двух иностранных студенток в Харькове задержали в субботу, 5 января.