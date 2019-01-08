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​СБУ задержала украинца, сливавшего секретную военную информацию

вторник, 08 января 2019, 15:27

СБУ разоблачила бывшего сотрудника одного из научно-исследовательских учреждений Харькова на незаконном сотрудничестве с иностранной военной компанией.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший инженер конструкторского бюро во время пребывания в одной из стран Восточной Азии осуществлял сотрудничество с иностранной машиностроительной корпорацией.

За денежное вознаграждение мужчина оказывал иностранцам консультации по вопросам разработки и строительства отдельных составляющих военной бронированной техники. Вместе с тем согласно украинскому законодательству техническая помощь в военно-технической сфере должно осуществляться только с разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Как сообщал "Апостроф", задержанным капитаном первого ранга ВСУ, которого обвиняют в шпионаже в пользу Росиивиявився экс-начальник 84-го арсенала минно-торпедного и трального вооружения, которая дислоцируется в Очакове, Юрий Ломако.

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