​СБУ задержала украинца, сливавшего секретную военную информацию

СБУ разоблачила бывшего сотрудника одного из научно-исследовательских учреждений Харькова на незаконном сотрудничестве с иностранной военной компанией.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший инженер конструкторского бюро во время пребывания в одной из стран Восточной Азии осуществлял сотрудничество с иностранной машиностроительной корпорацией.

За денежное вознаграждение мужчина оказывал иностранцам консультации по вопросам разработки и строительства отдельных составляющих военной бронированной техники. Вместе с тем согласно украинскому законодательству техническая помощь в военно-технической сфере должно осуществляться только с разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Как сообщал "Апостроф", задержанным капитаном первого ранга ВСУ, которого обвиняют в шпионаже в пользу Росиивиявився экс-начальник 84-го арсенала минно-торпедного и трального вооружения, которая дислоцируется в Очакове, Юрий Ломако.