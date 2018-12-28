Названа фамилия капитана ВСУ, шпионившего для ФСБ: фото

Задержанным капитаном первого ранга ВСУ, которого обвиняют в шпионаже в пользу России оказался экс-начальник 84-го арсенала минно-торпедного и трального вооружения, который дислоцируется в Очакове, Юрий Ломако.

Об этом сообщает Преступности.нет.

"Он использовал родственные связи в 73-м Морском центре специальных операций, откуда получал информацию о выполнении боевых задач в зоне проведения Операции объединенных сил на Востоке Украины, персональные данные "морских котиков", сведения о вооружении и оперативную информацию. После этого он передавал данные в Главное разведывательное управление Генштаба РФ в Севастополе", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Ломако получал информацию по бывшему месту службы в арсенале о количестве вооружения и боеприпасов, которую также передавал в разведке РФ.

Уточняется, что младший сын задержанного служит в Силах специальных операций России.

Как сообщал "Апостроф", ранее также появились новые подробности из биографии Ломако.