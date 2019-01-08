Смертельный взрыв в Мариуполе: стали известны неожиданные подробности о погибшем

Одним из погибших во время взрыва гранаты в квартире Мариуполя был работник СБУ, а вторым – фигурант расследования дела о нападении в 2014 году на воинскую часть 3057.

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на источник в силовых органах.

По данным собеседника издания, погибший сотрудник СБУ был прапорщиком, работал на должности заведующего складом. На складе провели ревизию и выяснили, что все боеприпасы на месте.

Жена погибшего утверждала, что в доме никогда не было оружия, и муж не приносил домой никакого оружия.

Источник издания утверждает, что в вечер, когда произошел взрыв, застолье еще не началось, и все, кто был в квартире, были трезвыми. Кроме 3 мужчин и 3 женщин, в помещении находились еще 2 детей. Мужчины сказали, что им нужно поговорить, и ушли в другую комнату. Через минуту прогремел взрыв. Есть предположение, что гранату принес второй погибший мужчина А.П., который был другом детства погибшего работника СБУ.

Второй погибший при жизни привлекался к ответственности за хулиганство, а также был фигурантом уголовного дела о нападении 16 апреля 2014 года на воинскую часть 3057 в Мариуполе. Мужчина находился в розыске, но потом его сняли с розыска.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 5 января, в Мариуполе в жилом многоквартирном доме взорвалась граната, погибли два человека.