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Стало известно о гибели СБУшника при взрыве в Мариуполе: фото и новые подробности

понедельник, 07 января 2019, 07:28

5 января в Мариуполе в квартире жилого дома взорвалась граната, погибли два мужчины, один из которых работал в СБУ.

Об этом сообщает ТСН.

Двое человек после распития алкоголя закрылись на кухне и начали разбирать гранату. Однако она взорвалась и это стало причиной смерти 32-летнего и 31-летнего мужчин. Одного взрывной волной откинуло на подоконник и он повис с окна. Сильно раненный мужчина еще несколько минут звал на помощь, но приезда медиков не дождался. Кроме этого стало известно, что один из погибших был сотрудником СБУ.

На момент трагедии в квартире находились еще четверо человек. Они не получили никаких повреждений, так как были в других комнатах.

По информации журналиста Влада Антонова, который опубликовал и фото с места трагедии, имя 31-летнего работника СБУ - Макаров Э. Также с ним был его товарищ - 33-летний Александр П.

"Еще три женщины и мужчина, жены погибших и друг Макарова вместе с женой также находились в квартире, не получили тяжёлых травм, находились в другой комнате...", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове обнаружили тело мужчины, который погиб в результате разрыва гранаты. А 23 декабря в Павлограде Днепропетровской области задержан мужчина, бросивший гранату в помещение банка.

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