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В Мариуполе прогремел смертельный взрыв в жилом доме: фото

воскресенье, 06 января 2019, 07:40

В субботу, 5 января, Мариуполе в жилом многоквартирном доме взорвалась граната, погибли два человека.

Об этом сообщает ресурс 0629.

Трагедия произошла около 22:00 в Центральном районе города на проспекте Строителей в квартире на 3-м этаже. По предварительной информации, в результате инцидента погибли два человека.

"Труп одного из них свисает из окна с оторванной конечностью. Под окном видна огромная лужа крови. В воздухе стоит запах гари. Стены в квартир посечены осколками", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, взрыв был слышен и в соседних районах, а один из пострадавших перед смертью из окна звал на помощь.

На месте работали взрывотехники, полиция и военные. Также прибыли 3-4 машины скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия уточняются.

"Вызов в полицию поступил в 21.20. На месте работает следственно-оперативная группа.Полицейские выясняют происхождение взрыва. Число жертв уточняется", - указано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в российском Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома, два человека погибли, есть также пострадавшие. А жители российского Магнитогорска, где рухнул многоэтажный дом, сомневаются в официальной версии с взрывом бытового газа и подозревают теракт.

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