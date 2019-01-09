Резонансное ДТП с Зайцевой: принято решение по ключевому доказательству

На очередном заседании суда по делу о смертельной ДТП на улице Сумской в Харькове, результаты автотехнической экспертизы скорости движения автомобиля Lexus Елены Зайцевой были признаны как надлежащее доказательство.

Об этом сообщает "Укринформ".

"В зале заседания присутствовали Елена Зайцева, Геннадий Дронов, их защитники, а также представители стороны потерпевших. Суд рассмотрел результаты автотехнической экспертизы, из которой следует, что Дронов начал движение на красно-желтый сигнал светофора, и поэтому у него нет преимущества в движении. Установленная скорость машины Зайцевой - 106 км/час", - отметили в суде.

Данные экспертизы, добавили в суде, находятся в причинно-следственной связи с фактом ДТП.

"Прокурор поставил под сомнение результаты экспертизы, так как, по его словам, эксперты не имеют необходимой специализации, и предложил признать эти результаты ненадлежащим доказательством. Об этом просила и сторона защиты Зайцевой. В то же время, представители потерпевших высказались за приобщение результатов к делу как надлежащее доказательство", - пояснили в суде.

Судья отклонил ходатайства прокурора и адвокатов Зайцевой и заявил, что оценит экспертизу как надлежащее доказательство при вынесении решения.

В суде объявлен перерыв до 15 января 2019 года.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", главное управление Нацполиции в Харьковской области назначило служебную проверку в отношении следственной группы по делу о смертельном ДТП на улице Сумской.