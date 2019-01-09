РУС. | УКР.

среда, 9 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 января

08:20
В оккупированном Донецке прогремел смертельный взрыв в многоэтажке: видео
07:57
Появилась неожиданная версия про убийцу девушки, найденной мертвой в чемодане в Днепре
07:29
Резонансное ДТП с Зайцевой: принято решение по ключевому доказательству
06:32
Стало известно о хитром плане Путина, представляющем опасность для Украины
05:34
В Украине усовершенствовали технику для ракетного комплекса "Нептун": опубликованы фото
04:31
​В Днепре мужчина убил своего сына и покончил с собой
03:39
Наполеон на Донбассе: в сети показали забавное фото боевика ДНР
02:31
В Бразилии девушка-боец жестоко наказала вооруженного грабителя: фото
01:37
Еще один пункт для Гааги: сети возмутила разрешенная Кремлем инициатива боевиков ДНР
00:26
Погода в Украине веселится: синоптик дала прогноз на ближайшие дни
00:20
"Тоттенхэм Хотспур" добился тяжелейшей победы над "Челси" в лондонском дерби в рамках Кубка Лиги: видеообзор

8 января

23:46
В сеть слили дизайн нового iPhone XI: опубликовано видео
Все новости

Резонансное ДТП с Зайцевой: принято решение по ключевому доказательству

среда, 09 января 2019, 07:29

На очередном заседании суда по делу о смертельной ДТП на улице Сумской в Харькове, результаты автотехнической экспертизы скорости движения автомобиля Lexus Елены Зайцевой были признаны как надлежащее доказательство.

Об этом сообщает "Укринформ".

"В зале заседания присутствовали Елена Зайцева, Геннадий Дронов, их защитники, а также представители стороны потерпевших. Суд рассмотрел результаты автотехнической экспертизы, из которой следует, что Дронов начал движение на красно-желтый сигнал светофора, и поэтому у него нет преимущества в движении. Установленная скорость машины Зайцевой - 106 км/час", - отметили в суде.

Данные экспертизы, добавили в суде, находятся в причинно-следственной связи с фактом ДТП.

"Прокурор поставил под сомнение результаты экспертизы, так как, по его словам, эксперты не имеют необходимой специализации, и предложил признать эти результаты ненадлежащим доказательством. Об этом просила и сторона защиты Зайцевой. В то же время, представители потерпевших высказались за приобщение результатов к делу как надлежащее доказательство", - пояснили в суде.

Судья отклонил ходатайства прокурора и адвокатов Зайцевой и заявил, что оценит экспертизу как надлежащее доказательство при вынесении решения.

В суде объявлен перерыв до 15 января 2019 года.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", главное управление Нацполиции в Харьковской области назначило служебную проверку в отношении следственной группы по делу о смертельном ДТП на улице Сумской.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: