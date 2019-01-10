РУС. | УКР.

четверг, 10 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 января

08:21
В России опять заговорили о новых границах "братской" Украины
08:20
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женского спринта в Оберхофе
08:04
У правосеков главным был: в сети ажиотаж вокруг пойманого "украинца" из ИГИЛ
07:35
Минус два за сутки: стало известно, как боевики поплатились за нарушение перемирия
07:19
Смертельное ДТП с подростком в Полтаве: появилось видео и вердикт суда
06:32
В России назвали самую главную проблему для страны после ухода Путина
05:36
Женщинам с детьми здесь не место: в сети показали фото наглого "героя парковки" в Киеве
04:33
Спутник NASA обнаружил три новые планеты вне Солнечной системы: опубликованы видео
03:31
Клички "Леший" и "Сеня": в сети показали фото новых "грузов 200" у боевиков на Донбассе
02:28
Украину накроет циклон Benjamin: в какие области придет непогода
01:36
Сети повеселила должность сотрудника ГПУ: фото
00:23
Появилось мощное фото зимнего Киева, снятое с высоты птичьего полета
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Смертельное ДТП с подростком в Полтаве: появилось видео и вердикт суда

четверг, 10 января 2019, 07:19

9 января Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения Наталье Саенко, которая сбила на пешеходном переходе 15-летнего Артема Левченко.

Об этом сообщает Полтавское ТВ.

Отмечается, что после того как владелица ресторанного бизнеса совершила наезд, с машины сняли номера и видеорегистратор. Вернули его в полицию уже без записи.

На суде адвокат задержанной Олег Губа сказал, что нет материалов, которые бы доказывали, что Саенко каким-то образом избегала следственных действий. Также адвокат отметил, что его подзащитная не может находиться под круглосуточным домашним арестом, поскольку это может вызвать нарушения в работе учреждений, владелицей которых она является.

Кроме того защита напомнила, что подозреваемая имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

По словам адвоката, в материалах дела нет доказательств, что она нарушила правила дорожного движения.

"Следователь и прокурор установили это без выводов экспертов. Они решили, что она нарушила правило предоставления преимущества в движении пешеходу. А мы говорим об участии в ДТП водителя и велосипедиста", — сказал Губа.

Выслушав стороны, судья удалилась в совещательную комнату, чтобы принять решение. После совещания Наталью Саенко до 9-го марта отправили под круглосуточный домашний арест.

Как сообщал "Апостроф", 8 января сбитый Саенко Артем Левченко скончался в больнице после двухмесячной борьбы за жизнь.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: