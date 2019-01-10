Смертельное ДТП с подростком в Полтаве: появилось видео и вердикт суда

9 января Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения Наталье Саенко, которая сбила на пешеходном переходе 15-летнего Артема Левченко.

Об этом сообщает Полтавское ТВ.

Отмечается, что после того как владелица ресторанного бизнеса совершила наезд, с машины сняли номера и видеорегистратор. Вернули его в полицию уже без записи.

На суде адвокат задержанной Олег Губа сказал, что нет материалов, которые бы доказывали, что Саенко каким-то образом избегала следственных действий. Также адвокат отметил, что его подзащитная не может находиться под круглосуточным домашним арестом, поскольку это может вызвать нарушения в работе учреждений, владелицей которых она является.

Кроме того защита напомнила, что подозреваемая имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

По словам адвоката, в материалах дела нет доказательств, что она нарушила правила дорожного движения.

"Следователь и прокурор установили это без выводов экспертов. Они решили, что она нарушила правило предоставления преимущества в движении пешеходу. А мы говорим об участии в ДТП водителя и велосипедиста", — сказал Губа.

Выслушав стороны, судья удалилась в совещательную комнату, чтобы принять решение. После совещания Наталью Саенко до 9-го марта отправили под круглосуточный домашний арест.

Как сообщал "Апостроф", 8 января сбитый Саенко Артем Левченко скончался в больнице после двухмесячной борьбы за жизнь.