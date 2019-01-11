Шансы выжить невелики: новые подробности похищения бандита, причастного к убийствам Вороненкова и Жилина

Шансы выжить у похищенного в Москве украинского криминального "авторитета" Юрия Василенко невелики.

Об этом пишет "Росбалт".

Василенко является главным фигурантом дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, и возможно причастен к убийству в Подмосковье лидера организации "Оплот" Евгения Жилина.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в Москве Василенко проживал нелегально по паспорту на фамилию Антоненко. "Авторитет" вел практически подпольный образ жизни. Он арендовал большую квартиру в районе метро "Алексеевская", из которой в основном выбирался в ресторан "Базилик", служивший ему своеобразным офисом.

Именно в этом заведении Василенко проводил все свои встречи. По словам собеседника агентства, как таковой охраны у него не было, но обычно он находился в сопровождении ряда приятелей. Свидетели отмечают, что видели у "авторитета" пистолет.

В последнее время он был сам не свой. Как рассказали источники агентства, сейчас выяснилось, что Василенко чего-то опасался. Несколько раз его настойчиво вызывал на беседу крупный представитель российской мафии, но украинец боялся ехать, полагая, что встреча ничем хорошим для него не закончится.

Десятого января в "Базилик" вошла группа мужчин, они потребовали от Василенко проехать с ними. Приятели "авторитета", вероятно, знали от кого пожаловали визитеры, поэтому вмешиваться в ситуацию побоялись.

На улице Василенко неожиданно оттолкнул злоумышленников и попытался убежать. Завязалась потасовка, в ходе которой прозвучали выстрелы. "Авторитет" получил ранения. Его бросили в багажник машины, после чего нападавшие скрылись вместе с истекавшим кровью Василенко. По мнению собеседников агентства, шансы того, что "авторитет" до сих пор жив, крайне невелики.

Юрий Василенко известен в Украине, как влиятельный криминальный "авторитет", который тесно связан с представителями российских мафиозных кругов. Ранее источники агентства высказали мнение, что Василенко поддерживал тесные отношения с "вором в законе" Владимиром Тюриным (Тюрик).

Как сообщал "Апостроф", Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Позже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчиком убийства является Тюрин.