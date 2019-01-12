​На ралли российский КамАЗ сбил зрителя и уехал: видео инцидента

На ралли "Дакар-2019" российский КамАЗ сбил зрителя и поехал дальше.

Об этом сообщают на YouTube-канале KAMAZ-master.

Инцидент произошел с экипажем российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова. На пятом этапе ралли "Дакар" он сбил 60-летнего мужчину из Южной Африки. Пострадавший был зрителем и наблюдал за гонкой, когда на него наехал транспорт. С ним также смотрели ралли и другие люди, однако они успели отбежать, когда на них поехал КамАЗ.

Участник ралли не увидел, что сбил человека, потому не остановил авто и поехал дальше. За неоказание помощи его дисквалифицировала судейская комиссия.

Отмечают, что у пострадавшего перелом бедренной кости. Медицинская команда ралли-марафона немедленно оказала ему необходимую помощь и отправила в аэропорт Ило, откуда он был отправлен в Арекипу.

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Как сообщал "Апостроф", российский пилот Сергей Куприянов, который представляет команду "КАМАЗ-мастер", попал в жуткую аварию на багги во время седьмого этапа ралли "Африка Эко рейс 2019".