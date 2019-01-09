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Российский гонщик попал в жуткую аварию во время ралли: опубликовано видео

среда, 09 января 2019, 18:58

Российский пилот Сергей Куприянов, который представляет команду "КАМАЗ-мастер", попал в жуткую аварию на багги во время седьмого этапа ралли "Африка Эко рейс 2019".

На финише гонки Куприянов столкнулся с другим авто, за рулем которого находился француз Доминик Лор. После столкновения автомобили сделали несколько сальто в воздухе.

Пилоты и их штурманы остались целы, но их экипажи не подлежат быстрому восстановлению, поэтому гонка для них завершилась.

"Мы заходили на финишный створ, и видимо Доминик меня не увидел, так как он просто перекрыл мне траекторию, и мне уже некуда было деваться", - прокомментировал эпизод Куприянов.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что девятикратный чемпион мира по ралли бросил вызов лайнеру.

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