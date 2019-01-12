В России произошло масштабное железнодорожное ЧП: опубликованы фото и видео

В России на железной дороги сошли с рельсов 29 вагонов с углем грузового поезда.

Об этом сообщает телеканал "360".

Авария произошла в субботу, 12 декабря, на Восточно-Сибирской железной дороге. В результате инцидента на перегоне Делюр-Тыреть повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях.

На месте происшествия работает первый восстановительный поезд, прибывший со станции "Зима" с бригадой специалистов. Начаты аварийные работы.

"Еще два восстановительных поезда направляются со станций "Иркутск-Сортировочный" и "Нижнеудинск", - говорится в сообщении.

В связи с ЧП следственные органы начали проверку. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщал "Апостроф", 3 июля в Одесской области на железнодорожном перегоне около села Путиловка с рельсов сошел грузовой поезд, который перевозил зерно и удобрения. Из-за аварии время пребывания некоторых пассажирских поездов в пути увеличилось до пяти часов.