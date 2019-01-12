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В страшном ДТП погиб украинский полковник с позывным "Кордон": опубликованы фото

суббота, 12 января 2019, 15:31

11 января под Никополем произошла авария в которой погиб полковник Василий Думанский.

Об этом сообщает издание "Информатор".

На объездной дороге под Никополем автомобиль марки ВАЗ-2115 врезался в автоцистерну. Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Водитель ВАЗ погиб на месте.

Позже стало известно, что за рулем легкового авто находился 56-летний полковник Василий Думанский. В 2014 году мужчина пришел добровольцем в 43 батальон и служил там до 2017 года. В 2016 боец получил тяжелое ранение и ему дали инвалидность.

"Он спал с бойцами в окопах, ходил в атаку, разведку для него не было понятия офицер — солдат. Он был на равных. Нет ни единого бойца, который хоть раз мог в нем усомниться. Строг, но справедлив. Отличный тактик, стратег для него превыше всего была жизнь. Жизнь солдата", - пишут те, кто знал Василия Думанского лично. Друзья и знакомые выражают соболезнование семье погибшего.

Похоронят Василия в воскресенье, 13 января, в селе Алексеевка Никопольського района. У него остались жена, мать, дочь и внук.

Как сообщал "Апостроф", 10 января в Харькове произошло серьезное ДТП с участием внедорожника Mitsubishi, в результате которого пострадали четыре человека.

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