Был трезв: в Киеве парень выпал с 24 этажа на глазах родителей

В субботу, 12 января, в Киеве из 24 этажа жилого дома выпал парень.

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, трагическое происшествие случилось около 21:10, по адресу Дмитриевская, 59.

По предварительным данным, в момент трагедии в квартире вместе с парнем находились его родители. Они не смогли объяснить такой поступок сына. Добавили, что в момент происшествия он был трезвым.

Смерть от падения наступила мгновенно. Погибшему было 34 года.

На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия установит следствие.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 9 января в Киеве обнаружили тело подростка, который, предварительно, совершил самоубийство после ссоры с родителями.